João Ferreira: ‘Brilha, brilha estrelinha’

Brilha, brilha

estrelinha

João Ferreira

POLÍTICA A história da política mostra que há atores incapazes de dividir o palco da vida pública com outros personagens. Os motivos são vários: inveja, ciúme, egoísmo, etc. Porém, não importa. Qualquer sentimento que gere uma vontade no político em sufocar politicamente os seus adversários ou até mesmo os seus correligionários certamente não é uma coisa boa.

Tudo isso vem à tona e sai do campo da dissimulação da vida privada quando os protoditadores e coronéis ingressam no cenário político e passam a se comportar como estrelinhas (no sentido pejorativo do vocábulo). Para esse tipo de pessoa, nenhum brilho que não seja o próprio pode irradiar pela comuna.

Nenhuma conquista alheia vale. Tudo deve orbitar a estrelinha, sempre estimulada por capachos muito bem pagos pelos cofres públicos.

Quando qualquer outro astro se aproxima, a força centrífuga e ruim da estrelinha ególatra ganha força e tenta expulsar o corpo estranho. O universo inteiro é só da estrelinha. Ninguém mais pode se aproximar.

O problema da estrelinha é que ela não tem luz para iluminar a todos. Somente quem gravita a sua volta, bem próximo, é agraciado pelo calor do dinheiro público. O resto, às favas. Netuno que o diga.

Vale lembrar, também, que toda estrelinha, apesar do brilho, possui uma parte de matéria degenerada, o que parece bastante curioso ao lembrarmos da vida política. Há alguns políticos que possuem uma grande porção de matéria degenerada, tais e quais as estrelinhas.

Também é curioso que as estrelinhas, como alguns políticos, possuem manchas. O Sol, p. ex., possui ciclos que iniciaram com poucas manchas. De acordo com o Wikipedia, “à medida que o ciclo solar continua, o número de manchas aumenta, e as manchas movem-se em direção ao equador solar, um fenômeno descrito pela lei de Spörer”. Com alguns políticos não é diferente. No início, nenhuma mancha; com o passar do tempo (ou ciclo), as manchas aparecem.

Contudo, nenhuma estrelinha brilha para sempre no campo político. Faz parte da vida dessa esfera luminosa. É do tempo. Faz parte do ciclo das estrelinhas.

Por enquanto, lembremos da música infantil, com o melhor sentimento lúdico: brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Lá no alto, lá no céu. O brilho apaga, coronel.

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz