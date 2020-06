Distopias – O Conto da Aia

Franco Catalano

CULTURA Com o advento das plataformas de streaming (como Netflix, Amazon e HBO Go), acompanhar séries se tornou muito mais acessível, já que os planos mensais saem bem mais em conta que as mensalidades da minguante televisão por assinatura. Se tornou também mais dinâmico e flexível. Não mais dependemos da programação rígida dos canais, tendo a opção de pausar, avançar, retroceder, mudar áudio e legendas para diversas línguas, salvar nossas preferências, enfim, um universo muito mais apropriado ao século XXI. E é justamente sobre duas séries distópicas nascidas na era do streaming e ambientadas no nosso século que tratarei na coluna desta e da próxima semana.

A primeira delas, já com sua 4ª temporada em produção, é baseada no romance homônimo de 1985 da canadense Margaret Atwood. O Conto da Aia, ou “The Handmaid’s Tale”, é encantador e assustador ao mesmo tempo. Encanta pelas brilhantes atuações — sobretudo da protagonista Elisabeth Moss — pelo roteiro e pela direção. Assusta pelos paralelos com o a onda conservadora que ascende em países como o Brasil e os EUA. A história se passa na República de Gilead, fundada após um golpe de estado orquestrado pelos “Filhos de Jacó”, grupo radical religioso que origina um governo autoritário e teocrático.

Neste governo, direitos básicos dos cidadãos (como ir e vir, acesso à informação e liberdade de expressão) são suprimidos. A sociedade divide-se em castas rígidas, nas quais as mulheres têm papel extremamente submisso e homens privilegiados ocupam os altos cargos. June, a protagonista, é chamada de Offred em boa parte da trama, pois nesta distopia as poucas mulheres férteis que restaram tornaram-se propriedade do Estado e dos homens que o chefiam. “Off”, do inglês “Do” e “Fred”, primeiro nome do comandante Fred Waterford, ou seja, seu nome passa a ser “Do Fred”, indicando sua submissão involuntária.

As leis dão lugar a interpretações subjetivas do Antigo Testamento da Bíblia, cujos efeitos devastadores afetam aos mais fracos e, como de praxe, livram os mais poderosos. Hipócritas, os governantes máximos vivem uma vida de crimes, privilégios, pecados e luxúria, usando a religião como fachada para manipular a massa de manobra que os sustenta no poder.

Aos que já conhecem a série, meus parabéns. Aos que a desconhecem, aproveitem o distanciamento social para maratoná-la. É garantia de reflexões profundas, críticas certeiras e gratidão por, ainda, vivermos em uma democracia.

* Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto