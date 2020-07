Vera revitaliza ‘Acogelc’ com biblioteca

À frente do projeto Primavera de valorização à Educação, Vera Quagliato distribui livros até durante a pandemia

Acaba de florescer mais uma obra do “Projeto Primavera” em Santa Cruz do Rio Pardo. A iniciativa, filantrópica por natureza, tem o objetivo de espalhar bibliotecas e valorizar a Educação ao redor do País. Em Santa Cruz do Rio Pardo, já são pelo menos seis espaços frutos do projeto. Desta vez, a nova biblioteca fica na sede da Acogelc, organização não governamental (ONG) situada na vila Popular.

O pequeno prédio da organização será totalmente revitalizado para atender às necessidades da comunidade. A Acogelc é uma ONG que busca valorizar a cultura negra. E uma biblioteca não poderia destoar do objetivo.

Por isso, pela primeira vez desde que fundou o “Primavera”, Vera Quagliato teve de desenvolver uma biblioteca majoritariamente voltada à finalidade da Acogelc. Não é à toa que o espaço se chama “Biblioteca Luiz Gonzaga Pinto da Gama”, em homenagem ao jornalista, orador, escritor e patrono da abolição da escravatura no Brasil.

A maioria dos livros conta histórias de luta da comunidade negra. Obras que contam a trajetória de Angola e outros países africanos não faltam no local.

O problema é que o “Primavera” se alimenta sobretudo de doações. E livros voltados a este assunto — a comunidade negra — raramente estão no estoque de Vera.

O impasse foi solucionado em São Paulo. A filantropa entrou em contato com a diretoria da faculdade “Zumbi dos Palmares”, localizada na capital paulista, explicou o propósito do projeto e foi prontamente atendida pela instituição. “Eles me doaram um porta-malas de livros”, lembra, sorrindo.

Mas também há outras opções na biblioteca da Acogelc. “Acho que a diversidade sempre é bem-vinda. Então temos livros escolares, de culinária e de muitos outros gêneros”, conta Vera.

Além da biblioteca, espaços da Acogelc também serão revitalizados. Logo no salão da entrada, por exemplo, serão instalados nesta terça-feira, 30, cartazes que fazem alusão à luta da comunidade negra na história, com personalidades importantes como Nelson Mandela — que lutou contra o apartheid na África do Sul.

Todo o material foi doado por Vera. A mão de obra, por sua vez, foi feita de maneira voluntária por moradores da vila.

Um dos idealizadores da Acogelc, Marcelo “Furioso” Furtado, 45, diz que a expectativa da biblioteca para a comunidade é grande. “Vi a Acogelc crescer e se consolidar. Temos vários projetos. Agora é a vez da literatura”, cita.

A ideia de se implementar uma biblioteca na organização, aliás, veio de Matheus Gregorio — o jovem que também foi responsável pela revitalização da biblioteca na escola Leônidas Camarinha no ano passado.

“Já acionamos um grupo de profissionais que também vão participar deste projeto de literatura”, aponta Marcelo. Entre eles estão psicólogos e pedagogos. A ideia é valorizar a leitura e a educação para a comunidade.

Também não é descartada a hipótese de se construir uma nova cobertura na área da Acogelc para abrigar ensaios ou lutas de capoeira.

‘O que faz falta são os

sorrisos das crianças’

Sem poder inaugurar novos espaços com evento popular e a presença de alunos, a filantropa Vera Quagliato admite que, apesar da continuidade do “Primavera” durante a pandemia, sente falta do sorriso das crianças.

O último espaço que Vera inaugurou presencialmente foi em Ourinhos, na escola Dalton Villas Boas. É a biblioteca “Super-heróis da Leitura”.

Pouco menos de um mês antes, a coordenadora do “Primavera” também inaugurou a biblioteca “Monteiro Lobato”, em Bernardino de Campos, na escola Inocêncio Moreira.

Fundado em 2012, o “Primavera” chegou a inaugurar bibliotecas até mesmo no Pará, na região norte do País. Ao todo, já são 26 espalhadas pelo Brasil. A história do projeto inspirado numa obra literária, aliás, será contada em livro.