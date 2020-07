Beto Magnani: ‘A fotografia’

Histórias do Magú

A fotografia

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— A gente não pisa mais lá enquanto ela não voltar! – gritou a mulher no meio das pessoas que se manifestavam na porta da Prefeitura.

— Essas pessoas não gostaram do que o prefeito fez. – disse o senhor que estava à minha frente, também observando a movimentação.

— Mas o prefeito deve ter algum motivo. Se ele demitiu a moça é porque alguma coisa tinha de errado. – comentou a senhora também à minha frente, ao lado do senhor.

— Mas se tantas pessoas estão exigindo a volta da moça é porque alguma coisa tinha de certo. Devem ter motivos para estarem aqui. Não estão atoa. Não perderiam seus tempos. – respondeu o senhor.

— Esse prefeito é gente boa. Meu marido que revelava as fotos da família dele na época em que as fotos tinham que ser reveladas. Lembra? Tinha filme de doze fotos, de vinte e quatro fotos e de trinta e seis fotos.

— Nunca tive uma máquina fotográfica. A Senhora teve?

— Não também. Hoje tenho no celular, claro. Todo mundo tem.

— Eu também não tenho celular.

— Só o senhor não tem então.

— Talvez.

— Só sei que quando meu irmão fazia a revelação das fotos do prefeito eu olhava uma por uma antes dele colocar no envelope para entregar. Só casa chique. Tinha umas de fazenda. E só gente bonita.

— As fotos ajudam a nos conhecer. Melhor que o espelho.

— Eu uso o celular como espelho também. É só virar a câmera para frente. No modo Self.

— O que é Self?

— É tipo “Self Serve” de restaurante. No restaurante não é você mesmo que se serve? Na foto é você mesmo que tira a foto de você mesmo. Entendeu?

— As melhores fotos sempre tiveram um pouco de imaginação além da realidade fotografada.

— Hã?

— As fotos revelam o olhar de quem fotografou.

— Hum.

— Quanto mais rico e verdadeiro for o olhar da pessoa, melhor será a sua fotografia.

— Nas fotos do prefeito só tinha rico.

— Acho que essas pessoas que estão brigando para a moça voltar devem fazer boas fotografias. Têm atitude. A boa foto é feita por pessoas de atitude. Gostaria de ver as fotos desses manifestantes. É uma pena que fiquem presas em seus celulares.

— É só ver no Facebook deles.

— Não tenho isso.

— Nem Insta?

—O que é insta?

— Deixa pra lá.

— Talvez a moça demitida tenha melhorado as fotos dessas pessoas.

— Com certeza elas não são melhores que as fotos do prefeito.

— Pela persistência ali na porta da prefeitura, acredito que são melhores sim. Há beleza nessas pessoas. Repare. Devem fazer belas fotos.

— O prefeito deve ter razão nessa história.

— A razão não existe se ele só enxerga a verdade dele.

— Hã hã.

— Ele deve estar incomodado com a beleza dessas pessoas. Não conseguiria nem olhar para suas fotos. Elas o provocam.

— Hum hum.

— Acho que ele se orgulha de mesquinharias. Está longe de entender a potência desses manifestantes. E também provavelmente longe de enxergar a potência da moça que eles querem a volta.

— Hum.

— Tem gente que gosta de mandar independentemente daquilo que manda. Acho que quem gosta muito de mandar nunca mandará bem.

— Mmm.

— Ninguém é feliz de verdade quando a sua felicidade é ter poder sobre os outros.

— Mmm.

— O rigor revela o fraco.

— Jóia.

— Essas pessoas ali em frente da prefeitura não aceitam a decisão do prefeito e optaram por não se calar. Não lavaram as mãos. Quem me dera poder ver seus Facebooks.

— É só fazer o registro. Não é difícil. Depois você pode postar coisas da sua vida. O que você quiser. Fotos, textos, memes… E pode também compartilhar o que você achar legal dos outros. Por que você não tenta?

— Há aqueles que lutam um dia e por isso são bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os imprescindíveis.

— Legal.

— É do Brecht.

— Sei.

— Será que a moça demitida tem Facebook?

— Com certeza.

— Bom.

— Se o senhor quiser te ensino a fazer o registro.

Ouvi a conversa, não resisti. Só não fiquei ouvindo mais porque precisava voltar logo para casa. Voltei. Cheguei e fui direto ao computador pesquisar a moça demitida. Achei a sua pagina no Facebook. Melhorei minhas fotos. (Magú)