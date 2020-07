Polêmica: o monumento histórico vai mudar para praça receber ‘contêiner’

Obra será feita e custeada por empresário na praça conhecida por ”Expedicionários”

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Perto da comemoração dos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que será celebrado em 2 de setembro, o monumento aos “pracinhas” de Santa Cruz do Rio Pardo que lutaram contra o nazifascismo na Itália volta a ser polêmica. Ele fica na praça José Eugênio Ferreira, no final da rua Euclides da Cunha, que praticamente desapareceu há muitos anos, quando a criação de um “lanchódromo”. O espaço, porém, ficou historicamente conhecido como “Praça dos Expedicionários”.

O monumento está “escondido” atrás de trailers há muitos anos. No início do primeiro mandato, o prefeito Otacílio Parras (PSB) tinha planos para transferir o “lanchódromo” para outro local, revitalizando a praça histórica e “forçando” a saída dos comerciantes, proibindo o comércio a partir do momento em que cada “trailer” fosse sendo desativado.

Depois, Otacílio desistiu da ideia, alegando dificuldades na remoção dos comerciantes e afirmando que a própria população se acostumou com o “lanchódromo”.

Agora, porém, o prefeito autorizou a remoção do monumento para que um comerciante instale um “contêiner” para seu comércio de lanches. O espaço fica onde o trailer “Maionese Dog” funcionava. O coitêiner, porém, é maior e não pode ser instalado caso o monumento não seja removido.

Assim, a prefeitura autorizou a destruição do monumento e a construção de um novo, nas mesmas formas e dimensões, num dos cantos da praça José Eugênio.

A questão gera polêmica, principalmente entre defensores da história santa-cruzense. O monumento aos oito heróis da Segunda Guerra foi inaugurado em 1968 pelo então prefeito Carlos Queiroz. A arquitetura segue as linhas adotadas poucos anos antes pelo ex-governador Carvalho Pinto. Na placa, estão os nomes dois oito soldados santa-cruzenses que lutaram na Itália: Antonio Vidor, Antonio Inácio da Silva, Biécio de Britto, Edson Luiz Brochado, José Bernardino de Camargo, Osvaldo Carquejeiro, Salatiel Dias e Valdomiro Eliseu do Nascimento.

O comerciante Éverson Batista, 41, confirmou que recebeu a autorização para transferir o monumento e cuja obra já está em andamento. “O padrão atual é o uso de contêiner, com revestimento em alumínio e mais higiênico. No entanto, não caberia no espaço”, explicou.

Éverson disse que ele próprio sugeriu à administração mudar o monumento histórico de lugar, mantendo-o na mesma praça. “Vai ficar num local muito mais visível. A placa será a mesma”, disse.

Segundo o comerciante, a nova construção será idêntica à arquitetura do atual monumento, que será destruído. Ele também se dispôs a arcar com os custos de retirar o rebaixamento da guia em frente ao “lanchódromo”, que, segundo Everson, já provocou acidentes.

A aprovação da obra particular para remover o monumento, segundo o comerciante, foi decidida em reuniões com autoridades do governo e alguns arquitetos.