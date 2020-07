Casal ‘adota’ praça na vila Popular

O aposentado Hélio Bonifácio e a mulher Hilda resolveram cuidar da praça da igreja de Santo Antônio

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um casal morador na vila Popular é o responsável pela revitalização da praça João Batista Caramujo, onde fica a Igreja de Santo Antonio. O gráfico aposentado Hélio Bonifácio de Oliveira, 61, e Hilda Ricardo de Oliveira, 56, praticamente “adotaram” três canteiros da praça, que estavam totalmente abandonados, e diariamente cuidam de toda a jardinagem. Mais do que isto, plantaram flores, colocaram pedras nos canteiros, pintaram as guias e adornaram o local com objetos típicos de jardins.

Na verdade, Hélio e Hilda nem moram em frente à praça. Porém, ele sempre visita a mãe, moradora da rua Professor Lurtegardes de Castro, e resolveu reformar o jardim da casa dela. “Foi uma ideia da minha mulher. Outras pessoas da família viram, gostaram e também pediram nossos serviços”, disse.

Era um “bico” para primos ou sobrinhos, até mesmo como complementação de renda porque Hélio e Hilda enfrentaram graves problemas de saúde há alguns anos. Um dia, Hilda teve a ideia de fazer o mesmo com a praça.

“Eu não posso passar num lugar que já começo a pensar em alguma coisa, conta Hilda, que nunca tinha experiência em jardinagem. Hélio também não. Mas os dois colocaram a mão na massa e foram descobrindo o segredo da beleza das flores.

Da família, o serviço passou para particulares. O casal, por exemplo, também revitalizou um espaço público existente no bairro rural da Figueirinha, onde possuem uma chácara.

Três canteiros da praça João Batista Caramujo, que não tinham mais grama, ganharam pedras, vasos e flores. O casal também conseguiu objetos para enfeitar os canteiros — como pneus, mesas de ferro e carrinhos de pedreiro.

Hélio e Hilda pintaram tudo e transformaram os objetos em requintados “vasos”. Eles foram doados por moradores. “O que a gente vê na rua, acaba pedindo para as pessoas. Eu não tenho vergonha de bater palma nas casas quando vejo algum objeto num canto”, diz Hilda.

O trabalho, que ainda não terminou, começou há meses e já despertou a atenção dos moradores. “É gostoso ouvir o elogio de pessoas ou até mesmo novas sugestões”, diz Hélio. A ideia é estender a “adoção” para os outros canteiros da praça, mas tudo vai depender de doações. Os “jardineiros” não fazem questão de trabalhar até durante a noite.

Mas nem tudo são flores. Hélio conta que a ação de vândalos já provocou estragos. “Chegaram ao cúmulo de roubar flores. Sumiram até três mudas de Antúrio, que foram compradas e custaram R$ 25 cada uma”, lamenta Hélio.

Um drama

A disposição do casal e o ato de cidadania surpreendentemente afloraram depois de um drama familiar. Hélio Bonifácio, que foi gráfico de uma das maiores empresas do ramo em Santa Cruz durante mais de 20 anos, começou a apresentar problemas de saúde a partir de 2015.

“Apareceu um linfoma muito agressivo e precisei enfrentar muita quimioterapia”, contou. A saída dos médicos do Hospital de Jaú foi um transplante de medula, que salvou a vida de Hélio. Durante todo o tratamento, ele teve o apoio e a dedicação exclusiva da mulher.

Até que, ainda durante o período de tratamento, Hilda descobriu um câncer no seio. “Um dia, deitada, ela percebeu o caroço. Infelizmente era câncer. A sorte é que eu já estava bem melhor e foi a minha vez de cuidar dela”, conta Hélio.

Fazia onze dias que o aposentado havia enfrentado o transplante de medula quando Hilda também passou por uma cirurgia, no mesmo hospital. “Enfrentamos os problemas juntos. Nós dois ficamos carecas”, diz Hélio Bonifácio.

Religiosos, eles nunca perderam a fé e estão curados. Um alento para a família, amigos e, claro, para as plantas e flores da praça da vila Popular.

* Colaborou Toko Degaspari