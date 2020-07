Beto Magnani: ‘O Jornal’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O jornal

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— A mediocridade é que mata. — falou a mulher sem tirar o olho do jornal.

— A senhora falou alguma coisa? — perguntou o menino sentado ao lado dela sem tirar o olho do celular.

— Desculpe. Falei sozinha.

— Metade do seu jornal que tava aí no banco voou com o vento e a senhora nem viu.

— Poxa, não vi mesmo. Obrigado por avisar.

— De nada. Eu quase levantei pra pegar, mas as folhas já estavam por toda a praça. Tá tudo espalhado pelo jardim.

— Então obrigado também pela quase ajuda.

— Que isso. Nem precisa agradecer.

— É, na verdade não preciso mesmo, porque não adiantou nada o seu quase ajudar. O quase e o nada é a mesma coisa.

— É que na hora eu tava quase passando de fase no meu jogo.

— E passou?

— Não. Perdi. Me mataram.

— Ainda bem que é só um jogo.

— Verdade. Na vida real eu não teria coragem de fazer igual faço no jogo não. O bagulho é louco.

— No jogo você não tem medo?

— Tem hora que é tenso.

— Você tem mais medo no jogo ou na vida?

— No jogo sou mais corajoso.

— Então tem mais medo no jogo?

— Não, eu falei que no jogo sou mais corajoso.

— Mas para ter coragem precisa ter medo. Não existe coragem sem medo.

— Não? Mas mesmo assim, acho que sou mais corajoso do que medroso.

— Na vida ou no jogo?

— No jogo.

— Aí é igual o quase. Não adianta nada. Tem que ser corajoso na vida garoto!

— Mas na vida a gente morre uma vez só. Não tem três chances e não dá pra voltar do inicio. Tem que ter mais cuidado.

— Cuidado não é falta de coragem.

— Mas dá mais medo.

— Melhor. Quanto mais medo, mais coragem.

— Sei não. Posso continuar jogando? Assim a senhora também pode continuar lendo essa parte que sobrou. Eu só quis avisar que o seu jornal voou.

— Claro.

O menino voltou para o celular. A mulher riu e voltou para a leitura. Eu só estava passando a caminho da banca e ouvi a conversa, não resisti. Tinha visto de longe quando as folhas do jornal voaram. Antes de me aproximar. Tentei recolher para a mulher, mas o vento realmente espalhou muito rápido. Desisti, não consegui. Mas quase. (Magú)