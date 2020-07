João Ferreira: ‘O gabinete do ódio’

O gabinete do ódio

João Ferreira

POLÍTICA Muito se tem falado sobre a existência de um suposto gabinete do ódio no governo federal, acusado de elaborar notícias fraudulentas para confundir a população e atacar os adversários políticos. Contudo, às vezes, o gabinete do ódio pode estar mais perto do que ousamos imaginar.

Há gabinete do ódio quando os políticos dizem ter nojo ou asco da imprensa, quando atacam pensamentos políticos divergentes por meio de adjetivos pejorativos, quando usam de armas de fogo para intimidar pessoas e quando proferem mentiras no período eleitoral que dão causa a condenações criminais.

Este é o verdadeiro gabinete do ódio, cheio de “bílis, ódio, mau sentimento, mal secreto”, conforme disse o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em entrevero com seu colega de Corte.

Há gabinete do ódio quando o dinheiro público é utilizado para pagar assessores vigiarem os reclamos dos cidadãos nas redes sociais, em clara tentativa de controle do que é escrito nestes veículos informais de comunicação.

Pertence ao gabinete do ódio aquele que faz de tudo para destruir seus adversários políticos, com o intuito de fazer prevalecer um projeto pessoal de poder para o que considera sua própria corrutela.

Faz parte do gabinete do ódio aquele político que persegue profissionais competentes por inveja e retira direitos de servidores críticos com o frágil verniz de interesse público fabricado, além de dar guarida para seus apaniguados.

O gabinete do ódio é moradia dos coronéis acostumados à pistolagem e que possuem a marca da maldade na própria alma. Porém, não há mal que o bem não vença.

É por isso que, no fim, o gabinete do ódio sempre acaba desmontado.

Capivaras, antas e ratos-de-gabinete

Enfim, uma boa notícia para a população da região. O prefeito de Ipaussu, Sérgio Guidio, anunciou que as capivaras que povoam o lago municipal devem ser retiradas dali em breve. É uma pena que ele não possa levar junto os ratos-de-gabinete e algumas antas políticas raivosas que habitam as cidades circunvizinhas.

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz