‘Fotos do Leitor’: Nossa antiga usina de lixo

— Por Edilson Arcoleze:

A usina de reciclagem e compostagem de lixos de Santa Cruz do Rio Pardo, atualmente desativada, foi inaugurada no governo do prefeito Onofre Rosa de Oliveira, no ano de 1988. Instalada no bairro Parque das Nações, cujo local não era apropriado para o funcionamento deste tipo de usina, esteve em atividades por poucos anos até ser esquecida nos governos posteriores. Sem manutenções, ficou totalmente deteriorada. As ferragens que sobraram foram vendidas como sucata pelo atual governo.

Publicado na edição impressa de 26/07/2020