Nayara Moreno: ‘O drama de ser pai’

O drama de ser pai

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Parabéns a todos os pais. Parabéns em dobro, aliás. Ser pai neste 2020 não está sendo nada fácil.

A figura masculina encontra hoje uma imensa dificuldade para se colocar dentro do âmbito familiar. Na verdade, o homem não encontra mais nenhum lugar cativo e padrão neste século 21. Aquele molde de “pai de família” se quebrou e tentar consertar é uma emenda que sai pior que o soneto.

Vamos voltar lá para a década de 1980, por exemplo. Um filho que fosse abraçar e desejar felicidades para um pai de 40 anos, por exemplo, teria em sua frente um chefe de família, trabalhador, conservador, censor de suas próprias emoções e sem nenhuma preocupação em ser machista e homofóbico, por exemplo. Fazia parte do pacote do “macho”.

Por favor, caro leitor, não se sinta ofendido com as características que dei a esse pai. Eu generalizei um perfil típico do homem de alguns anos atrás. Na verdade, esse homem ainda existe. A questão é que a figura masculina hoje se mostra de diversas maneiras aos seus filhos.

Os conservadores se dividem entre os radicais, que reforçam a imagem do machão poderoso e que contribuem para a formação retrógrada de seus filhos, e os moderados, que tentam, mesmo que a força, consolidar sentimentos cristãos e familiares nos seus herdeiros.

Do outro lado, os pais, digamos, mais modernos. São abertos a saudáveis discussões sobre a sociedade e mais sensíveis aos sentimentos que podem aflorar em sua pele. Os criticos deste tipo de pai afirmam que ele é negligente e criam os filhos cheios de “frescura”.

Afinal, que tipo de pai é o melhor pai? Difícil responder essa pergunta. Tenho dois exemplos perto de mim. Meu pai e meu marido, o pai de meus dois filhos. São gerações diferentes, comportamentos diferentes, gestos diferentes, mas que desejam que seus filhos cresçam com caráter.

As coisas mudaram e está cada vez mais difícil definir o que é ser um bom pai. Porém, uma coisa deve, obrigatoriamente, unir todos os estilos de pais: o amor aos filhos. Ame seus filhos imensamente e intensamente. Já é meio caminho andado.