Fotos do Leitor: A Sobar Álcool

— Por Edilson Arcoleze:

A empresa Sobar S/A – Álcool e Derivados foi instalada na Fazenda Alto do Turvo, ex-distrito de Espírito Santo do Turvo na década de 1980. Propriedade das famílias Camolesi e Retz, pertencia ao Grupo Sobar – Sociedade Bandeirante de Reflorestamento e Máquinas Ltda. Segundo consta, em 1958 um grupo de engenheiros agrônomos fundou esta empresa com a finalidade de executar o reflorestamento em larga escala, o planejamento agrícola e a engenharia rural. Desde aquela época a Sobar desenvolveu-se, ampliando seu raio de ação, constituindo na década de 80 o Grupo que abrangia as seguintes empresas: Sobar S/A – Reflorestamento, com sede em Piracicaba/SP; Sobar S/A – Álcool e Derivados; Sobar S/A – Agropecuária; Fazenda Samambaia – Comércio e Serviços Agrícolas Ltda., situada em Januária/MG; Condomínio Fazenda Suinã – Pecuária, situada em Agudos/SP. As empresa Sobar S/A – Agropecuária e Sobar S/A – Álcool e Derivados, foram negociadas na década de 1990 com Ari Natalino da Silva. Posteriormente, já com o nome do Grupo Petroforte e em seguida Agrest, administrada pelo Banco Rural. Encerrou as suas atividades em 2011.

Publicado na edição de 19 de agosto de 2020