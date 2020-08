Ellen Manfrim: “Origem do comportamento”

Origem do comportamento

Ellen Manfrim *

Você já deve ter se perguntado sobre o comportamento de algumas pessoas, ou mesmo sobre o seu. O comportamento humano sempre foi motivo de curiosidade. Há algumas décadas, acreditava-se que o comportamento, especialmente aquele ligado à expressão de emoções, fosse algo produzido pelo coração ou até mesmo fruto de possessões espirituais. Bem, ainda hoje algumas pessoas pensam dessa forma. Já atendi diversas crianças que apresentavam “problemas espirituais” devido ao comportamento de agitação, irritabilidade e dificuldade de conter impulsos, e a maioria dessas crianças apresentavam transtornos relacionados ao desenvolvimento infantil.

A relação entre comportamento humano e cérebro passou a ser estudada na história da humanidade em decorrência de acidentes que levaram a mudanças comportamentais após lesões cerebrais. Hoje, a Neurociência é responsável pelo estudo do sistema nervoso e tenta explicar como os nossos comportamentos são gerados pelo cérebro.

Um dos casos mais famosos sobre a relação entre cérebro e comportamento é o do operário americano Phineas Gage. Em 1848, o rapaz, educado, alegre e gentil sofreu um acidente de trabalho e teve seu cérebro perfurado por uma barra de ferro. Passou a apresentar sérios distúrbios comportamentais. Tornou-se grosseiro, rude e impulsivo. Tal fato evidenciou a participação da região anterior do cérebro, o lobo frontal, no controle do comportamento. É claro que, devido à pouca tecnologia da época, o caso do americano contribuiu para o conhecimento mais a nível de história do que de neurociência.

Sabemos hoje que nosso comportamento é gerado através de extensas conexões entre diversas regiões do cérebro. Além disso, é modulado pelas experiências que vivemos, ou seja, nossa memória. Isso não significa que nosso comportamento seja imutável. De forma alguma! Somos capazes de alterá-lo através de técnicas específicas da psicologia e, com isso, conseguimos também alterar padrões de conexão das nossas redes neurais, fortificando-as e abolindo redes que eram responsáveis por comportamentos indesejados. Claro que todos temos medo de mudanças. Afinal, as pessoas tinham medo da eletricidade quando ela foi inventada. Alterar comportamentos é uma mudança enorme e difícil, mas não impossível!

Portanto, se você já ouviu falar que as pessoas desenvolvem a mente e o cérebro por meio de suas ações, saiba que o contrário também é verdadeiro.

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo