João Ferreira: “Atrás do coronel”

Atrás do coronel

João Ferreira

POLÍTICA Nenhum coronel consegue alcançar o poder político sem os seus ratos de gabinete e sem os seus feitores. Todo coronel tem a sua grei, composta por capachos hábeis para fazer o jogo da política suja.

Observação: há a política limpa e a política suja. A política limpa é feita por estadistas e políticos caracterizados pela lhaneza; a política suja é feita de mentiras, trapaças, traições e objetivos mesquinhos, como tentar acabar com os adversários.

A figura do feitor, embora secundária, é imprescindível para que o coronel mantenha a ordem naquilo que considera seu curral eleitoral (ou corrutela, como dizem alguns). O feitor é o responsável por manter a linha na comuna enquanto o coronel desfila pelos tapetes aveludados da imprensa comprada, juntamente com seus apaniguados arrematados com as migalhas de poder (e salários).

O feitor, em seu pior significado, é um ser desprezível, abjeto, enfim, um velhaco. Só tem fidelidade ao seu coronel, e, fará tudo por ele. O feitor escreve e esquece o que escreveu. O feitor usa a pena alheia e, depois, esquece que a usou. O feitor critica o apadrinhamento e dele se beneficia. O feitor chama de moleque e só faz molecagens administrativas.

Pior ainda: mesmo reconhecidamente ímprobo (de papel passado), o feitor, o primeiro capacho do coronel, ainda bravateia e arrota idoneidade, como se fosse o filho único da honestidade com o decoro. Não é. O feitor é filho da desonra com o despudor, além de ser irmão de sangue da deslealdade.

No teatro das maldades, o personagem periférico do feitor é responsável pelas iniquidades, por sujar a honra alheia e para espalhar as malevolências planejadas pelo coronel, ou seja, serve para açoitar moralmente os adversários políticos para que o seu caudilho possa governar tranquilamente a sua paróquia.

Porém, conforme diz o livro sagrado, “bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus” (Mt 5:10). Para os ímpios, a mensagem é simples: suas cordas serão cortadas (Sl 129:4). É bíblico.

Capataz

Pau-mandado que se preza surge na hora certa para o coronel. Haja cheques.

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz do Rio Pardo