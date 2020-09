Fotos do Leitor: a Esportiva em 1962

— Por Edilson Arcoleze:

A equipe da fotografia é da Associação Esportiva Santacruzense no ano de 1962, quando foi campeã da Segunda Divisão do Campeonato Paulista de Futebol. O campeonato encerrou no ano de 1963. Este time não era o titular, pois no lugar do Elias jogava o Mendonça e no do Peixinho, o Davi. A escalação da foto é:

Em pé — Padaia, Celso, Nelson, Suingue, Dido e Zé Dias; agachados — Edson, Elias, Bravo, Milão e Peixinho. Fotografia do acervo do Neisson Paulo Rios. Ajudaram na escalação os meus prezados amigos Cabral, Toninho Simão e Toko.