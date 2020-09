Antiella Carrijo Ramos: ‘Brigaduuu’

‘Brigaduuu’

Antiella Carrijo Ramos

Não é fácil dizer adeus a quem queríamos ao nosso lado. A morte nos faz lembrar a finitude da vida e que nada somos além daquilo que vivemos. Somos nossos vínculos, afetos e memórias. A morte de uma amiga me fez pensar em quão importante é a vida que levamos e o legado que construímos. De que forma continuaremos vivos na memória das pessoas? Não sei se isto tem alguma importância, mas me acalma pensar que viver valeu a pena, que batalhas foram vencidas, alegrias sentidas e a missão foi cumprida. É assim que sinto a partida da Fátima Piasentine, como se ela tivesse cumprido a sua missão e agora segue em paz.

Bráulio Bessa, poeta nordestino, escreveu que “os verdadeiros heróis vivem histórias reais, não são estrelas famosas, não estampam os jornais, são como eu e você, seres humanos mortais”. A Fátima era pessoa real. Mulher guerreira, esposa e mãe orgulhosa da sua família. Sempre amorosa, com uma palavra de apoio e um carinho a oferecer. Ela deixou um legado de afeto em cada pessoa que teve a oportunidade de conviver com ela. Tinha facilidade em perceber os potenciais e corrigia os defeitos carinhosamente, levando a todos a compreender que, juntos, sempre poderíamos ser mais.

Em nossa cidade, edificou a Assistência Social, criando base e alicerce para a execução de uma política pública humanizada e transformadora. Entre muitas de suas histórias, me lembro dela, contando entusiasmada, que estava presente na conferência em Brasília quando o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi aprovado. Encarava aquele momento histórico como uma conquista do povo a qual se orgulhava ter sido parte.

Ela lutou contra as injustiças sociais. Em sua trajetória no Serviço Social, liderou equipes, oferecendo condições e ferramentas para que muitos outros se juntassem a ela nessa luta. Também atuou diretamente no atendimento das famílias sempre encontrando novos caminhos. Transformou muitas vidas!

A saudade que sentiremos dela sempre virá com um riso leve, impulsionado pelas memórias alegres que ela nos deixou. Lembraremos de suas histórias e seguiremos em frente, construindo o mundo melhor que ela desejou. Um mundo melhor para todos. ‘Brigaduuu’ por tudo o que você sempre será.

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em S. Cruz