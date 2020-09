João Ferreira: ‘Um populista sem carisma’

Um populista sem carisma

João Ferreira

POLÍTICA Definir o populismo não é uma tarefa fácil. Não existe um formato específico e acabado sobre as fórmulas políticas que cercam o populismo.

Norberto Bobbio afirma que o populismo tem o povo como “fonte principal de inspiração e termo constante de referência” (Dicionário de Política). Mas o populismo, em seu sentido mais corrompido, não elege o povo como mito.

Por outro lado, Bobbio adverte que a criação de um mito (ou pseudo-mito) político (em lugar do povo) pode ser a ruína da sociedade: “Dirigido pelo princípio do prazer e, portanto, orientado para a satisfação completa da própria carga de libido ou para a defesa neurótica dos conflitos não solucionados dos quais nasce, o Mito político pode impelir o grupo para posições destrutivas ou autodestrutivas e permitir que outros grupos, capazes de identificar e explorar os seus mecanismos psicológicos, o transformem em instrumento próprio” (Dicionário de Política).

Daí exsurge o populista (ou, em alguns casos, o pseudo-mito), personagem central de uma política carcomida pelas corrupções e pela sede de conquista ou permanência no poder. Amparado pela irracionalidade das emoções provocadas por medidas eleitoreiras e demagógicas, o populista tenta arrancar do povo os despojos de um governo marcado pelas iniquidades.

Para Bobbio, ao tratar da realidade psíquica da expressão “mito político” (o que não é o caso — longe disso), o povo e o populista (acréscimo deste colunista) “nascem de processos inconscientes e, em conseqüência, trocam de papel, se interpenetram, se mostram um o prosseguimento do outro numa série complicadíssima de disfarces sob o signo da ambiguidade” (Dicionário de Política).

Aliás, a ambiguidade é uma das marcas mais evidentes do populista, que muitas vezes adota posturas contraditórias e até mesmo autodestrutivas quando submetido ao estresse normal de um ambiente político.

Todavia, estranha o fato de haver populistas sem carisma, sem simpatia, que destratam o povo e os comandados, fazendo da sede governamental um palácio particular de prazeres.

Talvez a irracionalidade dos métodos e da interação com a população, inebriada com uma falsa competência forjada na opressão de opositores e atores da imprensa facilite o trabalho do populista sem carisma.

Definitivamente, um populista sem carisma é apenas mais do mesmo: um corrupto moral e político.

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz e professor da Faculdade de Direito Oapec