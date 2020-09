Fotos do Leitor: Milão

— Por Edilson Arcoleze:

O homenageado desta semana é o excepcional meia-esquerda da gloriosa Associação Esportiva Santacruzense campeã da Segunda Divisão do Campeonato Paulista de Futebol de 1962.

O seu nome é Antonio Edenir Cardoso. Todavia, todos o conhecem por Milão, apelido que recebeu de um amigo quando jogava, ainda garoto, na equipe amadora do Internacional F.C. de Bauru.



Edenir, nasceu em Dois Córregos/SP aos 20 de abril de 1942, filho de João Batista Cardoso e de Alcinda Coimbra Cardoso. É casado com a santa-cruzense Marisa Gomes Cardoso, filha do saudoso Escrivão de Polícia Olavo Gomes. Possui um filho de nome Marcelo.

Milão se profissionalizou no futebol na equipe do Noroeste de Bauru, posteriormente, foi emprestado ao XV de Jau. De volta ao Noroeste, diretores da Santacruzense compraram o seu passe e também do lateral direito Celso. Disputou ainda campeonatos da A.E.S. na primeira Divisão e após uma decisão em que tiveram que “entregar” o jogo para a Ferroviária de Araraquara pelo motivo de o Estádio em Santa Cruz do Rio Pardo não comportar a Divisão principal Paulista.

Abandonou o futebol profissional e mudou-se para Bauru. Voltou para Santa Cruz e junto com o Turcão e Eliseu Nicolini, abriram uma empresa de venda de veículos, cujo nome era JAEL VEÍCULOS, na Travessa Manoel Herculano, centro. Atualmente, Milão está aposentado. Apesar de ser um herói santa-cruzense, Antonio Edenir nunca recebeu o Título de Cidadão Santa-cruzense pela Câmara Municipal local.

Na foto principal, Milão está abaixado entre Wilson Cruz (à esquerda) e Adelino (à direita).