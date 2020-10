Franco Catalano: Inconveniência conveniente

Inconveniência conveniente

Franco Catalano

CULTURA Muito se fala, se escuta e se discute sobre o termo sustentabilidade, mas o que você está fazendo pelo bem do planeta?

De uns anos para cá, decidi manifestar minhas opiniões sobre as coisas que acredito estarem erradas. Há muito tempo já não utilizo sacolas plásticas em supermercados, esponjas industrializadas para lavar a louça e evito ao máximo embalagens descartáveis. Mas, além disso, decidi que devo espalhar esta e outras ideias onde quer que eu esteja. Posso parecer inconveniente? Sim. Porém, realmente, não me importo.

Seja no açougue, na padaria, no restaurante; seja para o atendente, para o empacotador ou para o próximo cliente na fila, faço questão de plantar a sementinha do pensamento ecológico. Muitas vezes consumimos muito além do necessário e nem ao menos percebemos isto.

Longe de ser demagogia, a tomada de consciência quanto ao impacto das nossas ações, escolhas e omissões é uma necessidade real nos dias de hoje. Rios contaminados, atmosfera poluída, extinção de espécies vegetais e animais, doenças do século XXI — como obesidade, depressão, pandemias e Síndrome de Burnout- tudo isso eu resultado de nosso afastamento e descaso com a natureza.

Se não por uma motivação altruísta, por pensar no futuro ou nos filhos de outrem, pensem que ser ecológico é bom para sua saúde, para seu bolso e, principalmente, para seus descendentes. Basta colocar na balança para ver que o que digo é verdade: banhos longos, deslocamentos em automóveis, compulsão por roupas e eletrônicos novos, pedidos de Ifood intensificados pelo isolamento social e mais uma infinidade de pequenas atitudes cotidianas custam caro em todos os sentidos.

Trocar banhos quentes e longos por duchas rápidas, carros por bicicletas, fast-food por refeições caseiras e assim sucessivamente,trará a você saúde e ao seu bolso, economia! Afinal de contas, ao nos conscientizarmos e tentarmos conscientizar as pessoas ao nosso redor, estaremos mostrando que não olhamos apenas para nosso próprio umbigo: sabemos que estamos neste planeta apenas de passagem e que nosso legado deve ser o menos danoso possível.

* Franco Catalano é santa-cruzense, estudou História da Arte em Madrid e é arquiteto