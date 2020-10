Modelo de Santa Cruz é destaque em clipe do artista Nando Reis

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

“O clipe é uma obra de arte: sensível, lindo, super em sintonia com tudo que a música nos diz. Além da impecável produção”, diz um comentário no youtube. O texto está publicado no mais novo videoclipe do artista Nando Reis. A música “Espera a Primavera” busca transmitir esperança em tempos de aflição pelo isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus. Nando esteve em Santa Cruz do Rio Pardo em 2018 para cantar no Rock Rio Pardo.

Algo, no entanto, chama a atenção. Uma das participantes do curta-metragem é a santa-cruzense Daira Silva, 23.

Em entrevista ao DEBATE, Daira conta os detalhes do clipe, o mundo da moda em tempos de pandemia e como anda sua carreira — recentemente, ela chegou a viajar ao exterior. Atualmente se encontra no Brasil.

*

Daira, você participou recentemente de um clipe do Nando Reis. De quem partiu o convite? Da agência em que você trabalha?

Sim, o convite partiu da diretora do Clipe Vivi Bacco, que já me conhecia de outros trabalhos com a moda, e me acionou através da minha agência para me convidar ao casting do clipe.

O cenário natural acompanha a letra da música. De que se tratam o clipe e a canção?

O clipe “Espera a Primavera” retrata essa leveza que traz a primavera, sua beleza e felicidade, que é estar na companhia de pessoas queridas que nunca te deixaram sozinho. Sempre há de nascer um lindo sol para iluminar o dia, como a própria letra diz, e o clipe traz exatamente essa sensação de liberdade, de acreditar no amor.

É o primeiro clipe de que você participa? Quem são as pessoas com quem você dividiu o clipe?

Eu já havia feito um clipe em 2018 para uma banda internacional “Ladytron – The Animals”, que foi gravado em São Paulo. Foi uma grande produção. Esse do Nando Reis foi incrível também. Gravamos em um sítio próximo à capital. Eu já conhecia algumas pessoas do clipe, mas outras não. São modelos, músicos e artistas, como o Sebastião e Zoé (filhos do Nando Reis) e amigos deles.

Você já gostava do Nando há tempos, imagino.

Sim. O Nando sempre foi uma referência musical para mim. Até hoje o admiro, e agora ainda mais. Foi uma grande realização participar do clipe dele.

Qual foi a reação do público quando viu você no vídeo? O feedback tem sido positivo?

O clipe já me agradou muito. Mas o público também gostou. Muitas pessoas nas redes sociais e amigos e conhecidos comentaram com surpresa. É um certo orgulho, já que o Nando é uma imagem conhecida e adorada por muitos no Brasil.

Pretende participar de outros videoclipes?

Com toda certeza. Eu gosto muito de fazer vídeos. Esse foi meu segundo. O clipe consegue captar a emoção de um momento para, depois, eternizá-lo. O processo de gravação, neste caso, foi muito natural. O resultado sai vivo.

Você vem de uma carreira voltada sobretudo à fotografia. Estar em uma gravação é diferente? De que maneira?

Sim, na moda trabalho mais com a fotografia. Mas o mercado abrange vários meios de imagem, incluindo as propagandas, comerciais e clipes. A base de uma produção se assemelha entre todas: produção de câmeras, fotógrafos, diretoras de arte, estilistas, maquiadores e cabeleireiros. São muitas pessoas envolvidas para que aconteça. Há uma diferença entre estar em foto e em vídeo. A foto capta poses, mas o vídeo registra o momento inteiro. Tende a fluir mais. Nele posso ser quem eu quiser.

Como está sua carreira profissional? Você viajou à Europa recentemente, né.

Posso dizer que está em um desenvolvimento muito bom. 2019 foi um ano de uma reviravolta para mim. Tive a oportunidade de ir à Europa, fiz alguns desfiles. Conheci grandes grifes e outras culturas. Foi uma imensa realização.

Para quais marcas trabalhou na Europa? Foi para quais países?

Tive uma experiência curta, mas muito intensa. Fiz o Fashion Week 2019, desfilei para grandes nomes como Vivienne Westwood e Christopher Kane. Fiz campanha em Londres, Milão e shows para MSGM e Phillip Plein. Mas foi o desfile que mais marcou e elevou minha carreira foi para a Yves Saint Laurent, em Paris. Foi realmente um show.

Como está a vida como modelo neste período de pandemia?

Quando começou eu estava em Milão, no início do Fashion Week. Mas quando eu voltei para Londres, os casos aumentaram muito. Os países tomaram medidas severas, e os trabalhos foram interrompidos. Boa parte dos profissionais da moda não conseguiram retornar a seu país. Voltei para Santa Cruz e fiquei em quarentena. Mas agora os trabalhos estão voltando aos poucos. Não participarei de alguns na Europa porque o Brasil ainda é um país de risco. Mas a tempestade toda vai passar.

Quais são seus projetos para o ano que vem? Já há algo em mente?

Sim. Quando a pandemia começou eu havia assinado contrato e estava tirando visto para os Estados Unidos. Meu próximo passo é ir para Nova Iorque. Assim que possível pretendo poder voltar a viajar pra Europa também.