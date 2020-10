Zanata: ‘Sem clima’

Sem clima

João Zanata Neto*

O clima está previsto no noticiário, mas você não acredita em nada. Você sabe que não há nada mais caótico do que o tempo, não é?! Você não é mais criança e não confia em mais ninguém, não é?!

O dia em que todas as feridas do mundo se escancaram para você chegou. Não há mais rodeios, a realidade mostra os seus dentes sem considerações.

O seu ninho acolhedor tornou-se pequeno demais. O tempo das plumas se foi. As suas garras estão afiadas. O mundo espera o seu primeiro voo. A sua primeira hesitação será a última preocupação da paternidade. Você fará a primeira escolha da sua história.

Não me diga que estou errado! As coisas não são mais assim?! Algo transformou a realidade? Agora ela é mais sutil e dissimulada! De você nenhum heroísmo será cobrado, não é?! Você sabe disto. Esta sua conformidade me incomoda. Eu sou um incômodo para você?!

Você me dá vergonha! Deixou-se acorrentar pelos prazeres mundanos. Vive atrás de uma tela. Um mero espectador, assistindo todos os problemas do mundo no conforto do seu mundinho particular. Você já nem sabe o que é verdade. Sente revolta, mas não faz nada. Você não conhece mais a coragem.

A previsão do clima sempre erra, mas você é tolerante. Você é um joguete de sensações. Só precisa de calor, humor, sabor, amor, terror e um televisor. Você é patético. Você é sugestionável. Um ninguém que obedece ao modismo. Você me ignora, mas eu sempre estou aqui. Sem mim você não passa de um medíocre. Um ser embriagado pelos pensamentos. Você está à deriva neste mar de sensações.

O que é preciso para despertar? Água fria na cara? Não me diga que estou errado! As coisas não são mais assim?! A realidade externa lhe vem como certa? Quando foi o seu último momento lúcido? Quando foi que confrontou outra face real? O seu pensamento não passa de sensações alheias. E você se julga racional, mas não se percebe alienado. Quem é este seu deus virtual?! Uma nova droga virtual das mil sensações?!

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.