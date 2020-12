‘Natal da pandemia’ tem pouca luz

Para evitar aglomerações, praça de Santa Cruz não terá grandes atrações no Natal

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

‘‘A praça está iluminada, mas está triste”. A frase é da diretora do “Projeto Pet” da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Marilza Venturini Joanoni. Ela e sua equipe foram responsáveis pelos enfeites natalinos dos últimos anos, que atraíram milhares de pessoas à praça Leônidas Camarinha e fortaleceram o espírito de Natal. Mas veio a pandemia e tudo mudou.

Marilza lembra que 2020 foi um ano cheio de incertezas. “No começo do ano estávamos trabalhando forte para o Natal, mas chegou a covid-19 e tudo parou. Ficamos aguardando o que fazer”, disse. No meio de agosto, quando a pandemia insinuou uma estabilização, o prefeito deu sinal verde para a equipe se preparasse para instalar enfeites, mesmo em número reduzido.

Porém, os casos voltaram a aumentar e a solução foi iluminar a praça com poucos enfeites, sem as maiores estruturas. “Nós aumentamos os enfeites nas avenidas porque, neste caso, não há problemas de aglomeração. As pessoas passam com o carro e apreciam”, explicou.

O projeto funciona num barracão da prefeitura na vila Maristela, com uma equipe de aproximadamente 20 pessoas. Com as escolas fechadas desde o início do ano, as doações de garrafas pets também caíram. “Foram poucas, mas nós ainda tínhamos garrafas no estoque”, disse.

Assim, para evitar um número excessivo de famílias na praça Leônidas Camarinha, a opção foi retirar todas as grandes estruturas. Só permaneceram alguns objetos e os portais laterais de acesso.

Não haverá, por exemplo, o enorme iglu, o “labirinto” que encantou as crianças no ano passado, o presépio gigante ou a casinha do Papai Noel, que atraía milhares de crianças durante os dias que antecedem o Natal. Marilza disse que tem uma boa desculpa para as crianças: “O Papai Noel não vem porque ele pertence ao grupo de risco da covid-19”.

“A equipe não parou de trabalhar, mesmo no período em que funcionárias tiraram férias durante a fase mais aguda da pandemia. Mas continuamos atuando, remodelando estruturas e buscando algumas garrafas doadas”, disse Marilza.

A praça Carlos Queiroz, em frente ao “Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima”, também ganhou luzes e pelo menos dois grandes enfeites natalinos. Há uma bota do Papai Noel gigante e uma árvore de Natal. Porém, as estruturas foram colocadas num canteiro cercado com grades para evitar aglomerações de pessoas.

Não haverá praça de alimentação em nenhum lugar neste ano. As principais praças dos distritos de Sodrélia e Caporanga também ganharam iluminação, sem grandes estruturas.

Em compensação, o “Projeto Pet” ampliou os enfeites nas principais avenidas de Santa Cruz do Rio Pardo. “Em 2019 havia poucas estruturas nas ruas. Mas neste ano resolvemos ampliar os enfeites”, disse. As luzes da praça foram acesas mais cedo. Nas avenidas, foram ligadas a partir de segunda-feira.

No total, Marilza Joanoni avalia que o projeto usou aproximadamente oito mil metros de lâmpadas LED. A instalação é feita por uma equipe de funcionários da Codesan. A diretora considerou “temerária” a promoção de “Natal das Luzes” em cidades da região, com instalação de grandes estruturas. “A doença é mundial e muito perigosa”, alertou.

No comércio, a iluminação está a cargo da Associação Comercial e Empresarial (ACE). Segundo a gerente Mara Araújo, o material é fornecido pela prefeitura, com a mão de obra bancada pela associação. Mara disse que, pelas características das ruas comerciais de Santa Cruz do Rio Pardo, é mais difícil a instalação de enfeites.

“Antes existiam algumas estruturas que ajudavam, mas elas foram retiradas”, explicou. Além disso, ressaltou Mara, a pandemia impôs limites às atividades do fim de ano.