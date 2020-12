Fotos do Leitor: ‘Borracharia do Kuzido”

— Por Edilson Arcoleze:

Se você perguntar em Santa Cruz do Rio Pardo quem é Luiz Francisco Fernandes, ninguém saberá responder. Todavia, sobre Kuzido da Borracharia, aí sim todos conhecem. Luiz Francisco, nasceu em 2 de agosto de 1951 em nossa cidade, filho de Horácio Fernandes e Maria Luiza Caetano Fernandes. Afirma não saber a origem do apelido que vem desde quando era criança. Sempre trabalhou como borracheiro, começando aos 15 anos, profissão que exerceu até 2015 quando se aposentou. Segundo ele, o prédio da foto, que ficava na primeira quadra da Rua Jose Epifânio Botelho e já demolido, era pertencente a Nagib Queiroz, assim como a maioria dos prédios daquela região. Antigamente, no prédio funcionava uma oficina elétrica e tornearia onde aprenderam trabalhar neste ramo Ari Torneiro e Gerson Balielo. Depois, se estableceu no local o Kohichi Sato, que montou uma Borracharia e Mecanização de Pneus. Kuzido trabalhou com Sato dos 15 aos 25 anos de idade. Em 1975, saiu para montar a sua Borracharia na Av. Batista Botelho. Em 1980, comprou a empresa do Kohichi Sato e ali ficou até 2015. Formado em Estudos Sociais, História e Geografia na antiga ITE de Santa Cruz, além de se formar Contador, preferiu ficar na profissão de borracheiro, a sua grande paixão.

Um abraço ao amigo Kuzido. Desejo que ele continue sendo sempre a pessoa que é, ou seja, bem humorado!