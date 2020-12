Francis Pignatti: “Dos resíduos em tempo de covid”

Dos resíduos em

tempo de covid

Francis Pignatti do Nascimento *

Vivemos um consumo intensivo provocando uma série de impactos ambientais incompatíveis com o modelo de desenvolvimento sustentável cada vez mais crescente no Brasil. Diante desta perspectiva, viu-se a necessidade de educar a sociedade bem como os setores públicos e privados no que diz respeito ao gerenciamento do lixo e para que isso fosse feito de forma efetiva, foi criada a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) regulamentada pela Lei nº 12.305/2010, visando organizar a forma com que o país lida com o lixo e exigir dos setores públicos e privados a transparência do gerenciamento dos seus resíduos.

A separação dos resíduos de forma correta faz toda a diferença na preservação do meio ambiente, pois ela evita que muitos materiais recicláveis acabem em aterros ou lixões. A reciclagem economiza recursos naturais, evita a poluição do solo e da água e gera renda para muitas famílias que dependem dos resíduos sólidos descartados para sobreviver.

A pandemia causada pelo COVID-19 estabeleceu novos meios de cuidado no contato com os resíduos. É necessário que as empresas tomem algumas precauções com o armazenamento e descarte dos resíduos. Os resíduos contaminados ou com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus devem ser colocados em sacos resistentes e descartáveis devidamente fechados. E devem ser depositados em contentores de resíduos. Essas medidas controlam os fatores de risco para prevenir a disseminação da doença e a redução de risco de contaminação e contágio do Covid-19. Durante o período de pandemia de Covid-19, os órgãos de saúde recomendam o isolamento social como forma de conter a disseminação do novo coronavírus. Contudo, serviços essenciais continuam funcionando, como a coleta urbana de resíduos sólidos. Além disso, muitos catadores e cooperativas de reciclagem dependem do descarte correto e seguro de resíduos.

O que podemos fazer para ajudar os catadores na coleta de materiais no nosso dia-dia? Etiquetar o lixo com as seguintes informações: “LIXO INFECTANTE” ou “PERIGOSO”. A etiqueta é para que o catador não mexa naquele resíduo. Todos nós somos responsáveis por nossa saúde e do nosso próximo. De acordo com pesquisas, o vírus pode permanecer vivo nas superfícies de plástico em até 5 dias e 4 dias nas de papel, materiais fortemente presentes na coleta seletiva.

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) tem orientado a população a não descartar na coleta seletiva máscaras, luvas, qualquer outro tipo de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou mesmo resíduos descartáveis que possam estar contaminados. A orientação é para que a população coloque esses materiais na coleta comum. Alexandre Cardoso do MNCR ensina: “Separe adequadamente seus resíduos, destine apenas os recicláveis para a coleta seletiva, mas se alguém da sua família estiver com sintomas da Covid-19 [doença provocada pelo coronavírus] ou tiver tido contato com a doença, descarte todos os seus resíduos na coleta comum, inclusive os recicláveis, colocando um segundo plástico para isolar melhor os resíduos. Assim, também diminuímos o risco de garis serem infectados”, em reportagem do site da CUT. Vamos cuidar do próximo e não vamos esquecer-nos das medidas de proteção: lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel e cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar (ou utilize um lenço descartável e, após tossir/espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos). É importante manter-se a pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas. Quando o distanciamento físico não é possível, o uso de uma máscara também é uma medida importante. Todos contra o coronavírus!

* Francis Pignatti, Tabelião de Notas e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão do Sul e Salto Grande-SP, é Mestre e Doutorando em Ciência Jurídica pela UENP de Jacarezinho-PR