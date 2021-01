Foto do Leitor: “Biancon Charreteiro”

— Por Edilson Arcoleze:

Quem passa pela rua Barão de Cotegipe, na Vila Gonzaga, e vê um velhinho sentado em um banco em frente à sua casa, talvez não saiba, mas, trata-se do senhor José Biancon, o último charreteiro de Santa Cruz do Rio Pardo. Conhecido como “Biancon da Charrete”, nasceu aos 29 de agosto de 1936 em Santa Cruz. É filho de Luiz Biancon e Maria Mioto Biancon. Foi casado com a saudosa Iracema Nogueira Biancon (06/10/2006), com quem teve seis filhos: Luiz Carlos, Luiza, Elizabete, Maria Aparecida, Rosa, José, além de criarem o neto Fabio. Biancon trabalhou como boiadeiro dos 12 aos 24 anos de idade e, posteriormente, como charreteiro fazendo fretes. Começou a transportar crianças da Escola Sinharinha Camarinha em 1980 e, depois, da EMEI Mércia Scucuglia Salemme. Considero o meu prezado amigo José Biancon como o verdadeiro “papai-noel” santa-cruzense, devido ao tratamento que sempre teve com todas as crianças! Atualmente, está aposentado, não possui mais a charrete e o cavalo. Me disse com muita emoção: “somente restaram saudades!”