Pascoalino: “Um Oscar exemplar”

Um Oscar exemplar

Pascoalino S. Azords

CULTURA “O sambódromo do Rio de Janeiro será reformado para ter capacidade para 75 mil pessoas no Carnaval de 2012, em projeto assinado por seu criador, o arquiteto Oscar Niemeyer. Na véspera de seu 103º aniversário, que será na quarta-feira, o arquiteto destacou a importância da obra na vida da cidade”. Isto sim é notícia! Notícia boa! Não a reforma da Avenida Marquês de Sapucaí (apenas mais uma notícia nesses dias tão cheios de notícias), mas o anúncio do 103º aniversário de Oscar Niemeyer. A avenida tem lá a sua importância, claro. É destaque no noticiário nacional e internacional naquelas quatro noites de loucura que antecedem a quaresma. Há 25 anos o sambódromo do Rio é cenário do maior espetáculo da Terra protagonizado por seres humanos. Mas o que são 25 anos para quem tem 103? Outras reformas como essa virão com o tempo na Sapucaí, mas um brasileiro que não se cansa de trabalhar aos 103 anos de idade, quem tornará a ver?

Ser contemporâneo de Oscar Neimeyer, vê-lo centenário participando de concorrências públicas ou anunciando obras que serão inauguradas nos próximos carnavais, é como ter visto o Cometa Halley no tempo em que ele se deixava ver pelo homem. Existe gente mais velha no mundo, claro, basta procurar na última edição do livro dos recordes. Uns “sobreviventes”, como dizia Drummond, que se deixam ficar sem segundas intenções e vão ficando, ficando, ficando… O Halley vaga nas proximidades do sistema solar em órbitas que se repetem a cada 76 anos, mas um outro Oscar Niemeyer, quando?

O peso dos sonhos e do concreto armado, para Oscar, pesa em outra balança. Vagam por aí pessoas que tendo nascido em 1958, ano em que ele e Lúcio Costa, projetaram Brasília, já se acham cansadas. Oscar não. Ele parece disposto a brigar em Dubai, Brasília, Paulínia ou onde quer que se publique o edital para a construção de uma nova pirâmide. Não pelas pirâmides, em si, mas pelas impressões digitais que nessas obras os inquilinos do futuro encontrarão falando de nós, uns brasileiros. Trabalhando, em média, 8 horas por dia, Oscar tem na prancheta de seu escritório vários projetos em andamento: biblioteca na Argélia, museu nos Açores, aquário em Búzios, igreja católica em Itaipava, teatro para 2 mil pessoas em Rosário e, claro, a reforma do sambódromo do Rio. É tanto serviço que há 3 meses o arquiteto resolveu parar de fumar!

Como a balança, o relógio de Oscar também deve marcar um outro tempo. Aos 99 anos de idade ele viu que era hora de se casar com Vera Lúcia, com quem vive em uma lua-de-mel que não mingua sobre a cidade do Rio de Janeiro. Internado para uma cirurgia às vésperas do seu 102º aniversário, para não se entediar parado no hospital, acabou compondo um samba em parceria com um dos enfermeiros.

Oscar Niemeyer, exemplo de vida. Para aqueles que gostam de arquitetura, de samba ou estão pensando em parar de fumar… ou se casar!