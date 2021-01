Franco Catalano: ‘Menos é mais: um exercício de reeducação dos olhos e dos hábitos’

Menos é mais: um exercício de reeducação dos olhos e dos hábitos

Franco Catalano

COTIDIANO Mal-acostumado com a paisagem de Londrina, onde uma bem-vinda lei foi sancionada em 2010 e segue em vigor desde então, quando visito cidades que não replicaram a Lei Cidade Limpa (iniciativa pioneira paulistana copiada em todo o país), percebo quão privilegiados os Londrinenses são.

Encabeçada pela arquiteta urbanista Regina Monteiro, à época (2006) diretora da Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo (Emurb) na gestão de Gilberto Kassab, a lei dispõe primordialmente sobre a publicidade e propaganda em estabelecimentos comerciais, suas aplicações, tamanhos e limitações, visando acabar com a poluição visual. Mas não apenas. Dispõe também sobre poluição sonora, proibindo os chamados “carros de som”, ainda existentes em cidades como Santa Cruz e que tanto incomodam a paz dos moradores.

Falando da terrinha, aqui há estabelecimentos em que o logotipo é exibido cinco, seis, até sete vezes, em uma redundância desnecessária, ocupando paredes, toldos e letreiros. E só não ocupam mais superfícies com o material de gosto duvidoso por falta de espaço. A ausência de uma regulamentação fomenta uma competição invisível (mas com resultados infelizmente bastante visíveis) pela atenção do potencial consumidor, onde, ingenuamente, acredita-se que vence quem mais poluir a paisagem com anúncios, símbolos e cores explosivas.

A aplicação de uma lei regulamentadora não significa uma censura à publicidade e menos ainda desdém com o comerciante. Pelo contrário. Uma paisagem urbana mais limpa evidencia a qualidade de uma marca, não a quantidade de vezes que ela consegue ocupar um imóvel. Uma cidade limpa e visualmente agradável inspira seus cidadãos a mantê-la assim, fazendo com que pensem duas vezes antes de sujar as ruas com lixo e as fachadas com devaneios publicitários.

* Franco Catalano é santa-cruzense, estudou História da Arte em Madrid e é arquiteto