João Ferreira: ‘O grande líder da oposição’

O grande líder da oposição

João Ferreira

POLÍTICA Em 31 de dezembro de 2020, o então prefeito de Santa Cruz, Otacílio Parras, na última entrevista concedida aos microfones amistosos da rádio Difusora (inclusive a um ex-vereador da sua base política e a um assessor — ou seja, um espaço muito confortável), fez algumas revelações.

Depois de tratar de assuntos diversos, inclusive com muitos autoelogios, Parras disse achar que este colunista está se pautando e se “cacifando” para ser candidato à eleição majoritária da cidade em 2024. Também disse que este colunista é o “líder da oposição” em razão da atuação nas redes sociais e pelos textos escritos neste espaço gentilmente cedido pelo jornal DEBATE.

Não, Parras, este colunista não será candidato, muito embora pareça ser a sua vontade. Este espaço é utilizado sem qualquer pretensão de candidatura, ou seja, trata-se apenas de um lugar de olhar crítico aos diversos assuntos de interesse local, regional e nacional.

Não, Parras, este colunista não será seu adversário político. Não use a sua régua para medir aqueles que não são seus subalternos. Apontar erros não é fazer deste colunista uma “pessoa política”.

O convite para a dança política está prontamente rejeitado. Não há interesse algum deste colunista em participar do cenário político municipal na condição de ator principal e sequer como coadjuvante. Aliás, os vários (quatro) convites recebidos para a assessoria de autoridades políticas municipais foram rejeitados de pronto, pois o distanciamento é a medida mais adequada para o julgamento dos atos e negócios municipais, dentre outros.

Em regra, a única intenção deste colunista é fazer uma análise crítica do cenário político municipal e, às vezes, tratar de aspectos diversos de interesse, sempre com muita liberdade garantida pelo diretor do jornal, Sérgio Fleury Moraes.

Não haverá ofensas, nem imprecações por aqui. Ninguém será chamado de urubu ou qualquer coisa do tipo, pois, nesta etapa da vida, este colunista aprendeu a lidar e a respeitar a liberdade de imprensa, mesmo aquela paga para elogiar.

Os dois ou três leitores desta coluna agradecem. Primeiro, não haverá ataques à honra, o que tornaria este espaço horrível. Ninguém merece. Segundo, não haverá silêncio. Enquanto houver permissão do diretor deste conceituado jornal e, principalmente, redes sociais, este colunista estará presente para externar uma ou duas palavras sobre os mandonismos e os filhotismos dos maus políticos e dos governos.

Santa Cruz do Rio Pardo merece vozes altivas e firmes em sua defesa. Alguns na política e outros, com a escrita. Líder da oposição? Jamais. Minha ferramenta é a minha pena. E que comecem os jogos para 2024…

Que tiro foi esse?

No apagar das luzes de 2020, os lacaios de coronéis que andam nas trevas e nos esgotos reapareceram para bufar uma propalada pseudomoralidade. Os chiliques dos lacaios não enganam mais ninguém. Que a luz expurgue esses servos para as latrinas de onde saíram. VRS (ver medalha de São Bento).

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz do Rio Pardo