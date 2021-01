Fotos do Leitor: ‘Tião Beiçola’

— Por Edilson Arcoleze:

Sebastião Marcilio da Silva, conhecido por todos como “Tião Beiçola”. Nasceu aos 27 de setembro de 1948 em Santa Cruz do Rio Pardo. Era filho de Lázaro Felipe da Silva e Maria Mercedes da Silva. O saudoso amigo Tião, apesar de adulto, tinha a mente de uma criança. Tinha uma grande paixão: ser político. Sempre estava trajado com terno e gravata e adorava os palanques políticos e a companhia deles. Tinha vários amigos, mas o principal era Valdomiro Martins, nosso amigo “Tabaco”. Lembro, quando adolescente, no Estádio Leônidas Camarinha durante um jogo do futebol amador da Esmeralda, Tabaco apareceu travestido de Roberto Rivelino, craque da Seleção Brasileira. Estava com a camisa do Fluminense do Rio de Janeiro, e havia vestido o Tião de sheik árabe. A ideia foi transmitir a todos que os árabes estavam contratando o jogador Rivelino. Na época, os sheik contrataram diversos jogadores brasileiros para jogarem sem seus país. Tião faleceu aos 13 de novembro de 2000.

Publicado na edição impressa de 17 de janeiro de 2021