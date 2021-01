Beto Magnani: ‘O oxigênio’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O oxigênio

Beto Magnani

— Deu certo?

— Não.

— E agora?

— Fiz tudo que podia.

— Pelo menos reconhece sua incompetência!

— Não precisa ofender.

— Fiz tudo que podia é a desculpa mais comum dos incompetentes.

— Também não é assim.

— É sim. Você não fez o que deveria ser feito.

— Já falei que fiz tudo o que podia.

— Tudo que podia não é a mesma coisa que tudo que deveria.

— Você está dizendo que o que eu fiz foi errado?

— Ou foi errado ou não fez.

— Quem é você para dizer que foi errado?

— Deu certo?

— Não.

— Então foi errado.

— E agora?

— É o que te perguntei.

— Talvez ainda dê tempo de salvar alguma coisa.

— Esquece o talvez. Agora é só sim ou não! É urgente!

— A gente deveria ter começado antes.

— Esquece o antes. Agora é só agora ou já! É urgente!

— Então? E agora?

— Estão vivos ainda?

— Alguns.

— Não sabe quantos?

— Não.

— Você é um imprestável!

— Vai adiantar alguma coisa continuar me ofendendo?

— Não sei como te escolheram!

— Foi uma conquista.

— Então aproveita. Provavelmente será a última. Espero!

— Eu não sou o único responsável.

— Claro que não. Você é o único irresponsável.

— Não o único.

— Pelo menos assume.

— Você vai ficar aí parado ou vai me ajudar a salvar o resto?

— “Faci quod potui, faciant meliora potents”.

— Yes, yes…

— Não é inglês. É latim.

— Etian, etian…

— “Fiz o que pude, façam melhor os que puderem.”

— É urgente!

— “Felix Culpa”!

Foi no hospital. Ouvi, não resisti, enquanto esperava minha vizinha. Eu a acompanhei para que não fosse sozinha. Foi uma emergência. Ajudei no que podia. Ela precisou de oxigênio. Urgente. (Magú)