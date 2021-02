Vacina sem politicagem

João Ferreira

2021 chegou e, com ele, também surgiu a grande solução para o pior problema sanitário das últimas décadas: a vacina contra o novo e devastador coronavírus. A comunidade científica e grande parte da sociedade agradecem.

Não, este colunista não irá pregar contra a vacinação. As convicções próprias deste colunista serão devidamente preservadas em razão da importância e da grande circulação deste jornal na cidade e na região.

Todavia, há algo a ser combatido: a politicagem utilizada no início da vacinação por meio do produto produzido pelo Instituto Butantan.

Depois de ter pregado um “carnaval contagiante” e se omitido nas políticas de enfrentamento ao novo coronavírus durante o período carnavalesco, o governador João Agripino Dória decidiu fazer do processo de vacinação um grande evento midiático.

João Agripino Dória saiu pelo Estado posando para fotos em várias cidades do interior paulista, às vezes ao lado de deputados e outras autoridades administrativas, sempre com o intuito de angariar simpatia com a vacinação das equipes de saúde.

A população não perdoou e não foram raros os apupos. Depois de um vexatório aumento de impostos, com um recuo providencial em razão do tratoraço de janeiro, João Agripino Dória se agarrou na vacina e tentou fazê-la a sua tábua de salvação, tendo em vista a sua combalida popularidade.

A vacina do Instituto Butantan tirou o tratoraço contra João Agripino Dória do foco e deu um pouco mais de oxigênio ao governador cambaleante, cujo marketing é a única coisa eficiente em seu governo. Marketing em proveito próprio, é claro.

Por isso, a aparição midiática e forçada do governador na vacinação contra o novo coronavírus é o ponto negativo da notícia alentadora para a população. É lamentável que um político se aproveite de um momento tão delicado. A vacinação deveria ser alegre, mas silenciosa, em respeito aos mais de 200 mil óbitos ocorridos no Brasil decorrentes do novo coronavírus.

João Agripino Dória mostrou o que realmente é: uma capa fina de marketing, sem conteúdo. Que a história julgue com rigor esse tipo de politicagem.

Coronévac I

Ainda não será em 2021 que a população será vacinada contra o coronévírus. A coronévac não passou nos testes da ANVISA e continua fazendo os eleitores como vítimas dessa moléstia grave causadas pelos coronéis. Houve efeitos colaterais como asco e nojo em demasia, além de delírios diversos. É dose?

Coronévac II

As visitas aos Cruzadões ainda não estão liberadas depois da aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus. É preciso esperar a segunda dose.

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz e professor da Faculdade de Direito Oapec