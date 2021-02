Beto Magnani: ‘A fila’

Histórias do Magú

A fila

Beto Magnani

— O Fura Fila é uma das piores espécies humanas que existe. Ele acha que todo mundo é tonto e só ele é o espertalhão da turma.

— Tem gente que tem direito de passar à frente.

— Não tô falando dos que têm prioridade. Esses são dignos de seus direitos. Tô falando é da Indignidade dos que passam à frente por safadeza mesmo. Dos que arrumam justificativas esfarrapadas. Dos sorrateiros. Dos larápios.

— Eu tenho é inveja dos que conseguem sem criar confusão.

— Os outros que se danem. Que morram todos! “Morreu, morreu. Antes ele do que eu”. Conhece essa frase?

— Todo mundo quer salvar a própria pele! É a sobrevivência.

— Usam o poder e as influências para obter facilidades e vantagens.

— Quem é que não quer ter facilidade e vantagem? Só tonto!

— Ainda chegará a vez dos tontos!

— Eu é que não vou esperar. De tonto eu só tenho o jeito de andar.

— Tontos se preocupam com os que estão ao lado. Olham para o lado. Não para baixo, como os larápios que acham que pode tudo.

— “Quem pode, pode. Quem não pode se sacode”. Conhece essa?

— Quem pode mais deve zelar pelos que não podem tanto. Zelar pela comunidade ao invés de zelar pelo poder.

— O que isso tem a ver com furar a fila?

— O cacique cuida da aldeia pensando no bem de todos. Sabe que a sua importância é para garantir a importância de todos. Sem diferenças. Para garantir o lugar de todos.

— Mas na fila não da para todos estarem no mesmo lugar. Nem ao lado. Uns tem que estar a frente e outros atrás. Senão, não é fila.

— Já os coronéis cuidam de suas corjas pensando…

— Pelo amor de Deus! Para com essa ladainha! A gente tava falando de fila e você começa a falar de Índio!

— Deus também cuida de todos.

— Esse é poderoso!

— Mas também cria fila. Têm os que vão primeiro e os que vão depois.

— E também tem os que furam.

— Sempre tem.

— Sempre terá.

Foi numa fila. Ouvi, não resisti. Também fiquei irritado com o cara da desculpa esfarrapada que passou à frente. Mas me mantive calmo no meu lugar. Como todos os outros tontos presentes. Dignamente.