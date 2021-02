Franco Catalano: ‘Sobre a sombra’

Sobre a sombra

Franco Catalano

Passam-se os anos, nova tecnologias surgem exponencialmente e a cada momento somos apresentados a novos confortos do mundo moderno, assim nos distanciando cada vez mais do homem primitivo. Mas nem tanto assim. Nossos instintos mais animalescos ainda são inerentes à própria existência humana.

Dia destes estava observando o comportamento do gado no pasto: sobre onde antes haviam florestas, fizeram-se os campos. Árvores centenárias da minguante Mata Atlântica que recobria grande parte do estado e do país deram lugar a enormes áreas de pastagem, nas quais, não fossem as leis — ainda brandas — de preservação ambiental, não haveria uma só para contar história. Sob estas poucas que sobraram e algumas outras plantadas pelos pecuaristas mais gentis, o espaço é disputadíssimo.

No país do sol de 40º C e de verões castigantes, sabemos quão bem-vindas são as sombras para aliviar o calor de um dia quente. Os quadrúpedes que nos alimentam e nos vestem também sabem disso e buscam refugiar-se, quando possível, debaixo delas. O problema é que em muitas propriedades rurais os desafortunados mamíferos não têm sequer um mamoeiro para filtrar o impiedoso sol dos trópicos. O motivo, dizem os criadores, é que quando o gado está confortável a pastagem é menor e, ao final, o boi não fica tão gordo quanto gostariam. A sombra significa menos arrobas e, consequentemente, menos dinheiro enchendo seus bolsos.

Já havia me esquecido das divagações sobre gado, sombra, produtividade, oh mundo cruel, oh mundo capitalista, quando, nesta semana, buscando – adivinhem só! – uma sombra para estacionar o carro na rede de supermercados que costumo frequentar, a única sombra restante estava ocupada por quatro trabalhadores descansando em sua pausa do almoço. As divagações voltaram, naturalmente.

* Franco Catalano é santa-cruzense, estudou História da Arte em Madrid e é arquiteto