João Zanata Neto: ‘Welcome to Brazil’

João Zanata Neto

Se for feito um apanhado geral de todas as conspirações do mundo, do passado e do presente, pode-se ter uma ideia do atraso que elas têm causado na evolução da sociedade mundial.

Quando se fala em cura de doenças graves como o câncer, temos pelo menos três grandes descobertas que foram “esquecidas”: o uso da água diamagnética, do extrato do cânhamo e da ressonância eletromagnética. Logicamente, a indústria farmacêutica conspira contra todas. A meditação como terapia nem sequer é cogitada, permanecendo ignorada pela população que não tem acesso ao conhecimento.

Na questão das energias, as grandes corporações que dominam o mercado do petróleo e do carvão fóssil conspiram pré-ordenadamente contra todas as descobertas que vislumbram o uso das energias limpas. Quem se lembra do inventor do carro movido a água? E do carro movido a energia livre do Nicola Tesla? A Europa, entretanto, já em 2030 não fabricará veículo movido a combustão. Toda esta frota será substituída pelos veículos elétricos. Tais veículos elétricos já possuem avançadas tecnologias de melhor aproveitamento do campo magnético girante, conforme se vê no motor elétrico do Tesla. No Brasil o motor elétrico ressonante avança timidamente com recursos próprios. Na Europa já se vê inúmeros geradores eólicos esparsos pelo continente e eles são fabricados no Brasil. Os rigores climáticos e as suas repetidas estiagens no Brasil, tendo como graves consequências os temidos apagões, já denotam a necessidade de buscar energias alternativas e limpas. A sobretaxação da energia elétrica já é indício da precariedade do sistema.

Imagine que você é um industrial estrangeiro e recebeu um convite para instalar no Brasil uma fábrica. Logicamente, calculará a viabilidade do empreendimento. Supondo não ser viável o negócio, somente um subsídio governamental o faria mudar de ideia. Entretanto, cessado tal subsídio, logicamente, encerraria as atividades neste país. Então, não foi sem causa que a Ford deixou pela segunda vez o Brasil. Isto é preocupante, pois há outras montadoras no Brasil que recebem subsídios governamentais como a Jeep.

Tais subsídios poderiam ter sido utilizados para desenvolver um motor e um veículo genuinamente nacional. Quem se lembra do Gurgel? É uma pena que nenhum governo deste país teve a visão de independência industrial. Qual foi o benefício do país em financiar o estudo de milhares de engenheiros brasileiros sem financiar o avanço tecnológico?

No Brasil conspira contra todos os empreendimentos o Custo-Brasil. Aqui nestas terras padecemos do mal do fato gerador. Aqui tudo é fato gerador para a cobrança de imposto. Tentem encontrar uma coisa que não tenha ao menos um imposto indireto no seu encalço. Aqui a maldição começa com “i” maiúsculo: II, IE, IPI, ICMS, IPCA, IGPM, IPVA, IPTU, ITR, IRPF e por aí vai. Logicamente, agora é hora de cuidar da saúde financeira deste povo.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.