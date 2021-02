Fotos do Leitor: ‘Santana’

— Por Edilson Arcoleze:

Manoel José de Santana, filho de Manoel Joaquim de Santana e Maria Conceição de Jesus, nasceu em 11 de junho de 1919 em Itabaiana, em Sergipe. Na adolescência, sempre trabalhou na lavoura em sua terra natal. Posteriormente, sua família mudou-se para Itabuna, Posto das Folhas e Rio do Braço, na Bahia, onde prestou serviços em plantações de cacau. Ainda adolescente, com 17 anos de idade, veio com amigos para o interior do Estado de São Paulo. Trabalhou no corte de lenhas com famílias japonesas no município de Matinópolis. Na data de 13 de novembro de 1939, ingressou na Força Pública do Estado de São Paulo, sendo designado para trabalhar na cidade de Quatá, onde ficou por dois anos. Em seguida veio trabalhar em Santa Cruz do Rio Pardo, na Força Pública, que a partir de 1970 passou a ser Polícia Militar. Santana foi soldado da PM até 1973, quando se aposentou. Anos depois trabalhou como instrutor de autoescola. Em 1988, quando fui transferido para trabalhar como soldado da PM em Santa Cruz, sempre visitava Santana e os demais Praças antigos da Força Pública (como Chiquinho, Zélão, etc) na antiga sede da PM no Colégio Cia. de Maria. Como investigador de polícia, recebíamos a visita do Santana e do Chiquinho Guarda constantemente. Lembro de um dia que estava de plantão e ele deu um dura em mim: “o que você está fazendo aqui na Delegacia, vá para a rua, lugar de Tira é na rua, levantando serviço”. Mesmo explicando para ele que a polícia havia mudado muito e para pior, e que por estar de plantão era obrigado a ficar na delegacia para atender ao público, ele não se conformou e foi falar com o delegado, mas sem sucesso. Ficou muito sentido. Este texto dirigido ao querido amigo Santana é devido ao fato de ele ter sido homenageado nesta semana pelo comando da PM local e do Estado por ser um dos cincos veteranos da Força Pública-PM que ainda estão vivos no Estado de São Paulo. Prestes a completar 102 anos de idade, desejo a ele muita saúde. Um abraço, prezado amigo!