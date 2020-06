João Ferreira: “Silêncio ensurdecedor”

Silêncio ensurdecedor

João Ferreira

POLÍTICA Passadas algumas semanas da denúncia noticiada pelo jornal DEBATE sobre os eventos ocorridos na famosa “licitação do lixo”, há apenas o silêncio administrativo (em sentido amplo).

Para melhor ilustrar a situação, a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo encerrou há pouco uma polêmica licitação para a coleta de resíduos sólidos (lixo) da cidade.

Depois de anos, a contratada anterior perdeu a licitação. Todavia, alguns aparentes e supostos laços entre dois concorrentes (perdedores) precisam ser melhor apurados.

Ao que tudo indica, nenhuma investigação administrativa foi instaurada. Nenhum esclarecimento foi dado à imprensa denunciante. A autoridade maior do Poder Executivo continua com seu obsequioso silêncio acerca dos fatos. Houve um tímido esboço de explicações ali e/ou acolá. Contudo, nada estrondoso como sói ocorrer nos vídeos postados nas redes sociais do próprio governante municipal ou em entrevistas concedidas ao microfone amigo.

Ora, o controle interno da Administração Pública é uma das ferramentas mais importantes do bom administrador. A eficiência da gestão administrativa é representada, também, pelos mecanismos de autotutela. O reexame das decisões e dos atos praticados no processo administrativo é um dever permanente de todo administrador público, em especial quando há suspeitas de condutas lesivas ao Poder Público.

Por que essa (suposta) inércia do Chefe do Poder Executivo municipal diante de situação tão inusitada? Vale lembrar que, tão logo tomou conhecimento do desvio milionário de dinheiro público por uma servidora, correu o prefeito municipal para anunciar o escândalo com um copioso choro perante a imprensa.

Dessa vez, não houve choro. Só um silêncio ensurdecedor.

Desafinou

Indagado sobre a proposta para considerar apenas as sessões ordinárias e extraordinárias para efeito de remuneração, o vereador Marco “Cantor” gaguejou, desafinou e não explicou bem. Faltou sintonia com a população.

A montanha pariu um rato

Definitivamente, a montanha pariu um rato (vide coluna anterior).

* João Ferreira é advogado em S. Cruz

Publicado na edição impressa de 31 de maio de 2020